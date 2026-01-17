Над регионами России сбили 40 украинских БПЛА

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за пять часов 40 украинских БПЛА, 35 из них - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 января текущего года в период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 35 БПЛА - над территорией Белгородской области, 2 БПЛА - над территорией Брянской области, 2 БПЛА - над территорией Воронежской области и 1 БПЛА - над территорией Курской области", - сказали там.