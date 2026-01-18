ТАСС: в штурмовых подразделениях ВСУ есть "мертвые души"

Человек физически не находится в подразделении, а его зарплату получают командиры, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ заполняют "мертвыми душами": человек физически не находится в подразделении, а его зарплату получают командиры. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Что касается некомплекта, то это прямое следствие масштабирования штурмовых подразделений. Оно, как оказалось, весьма на руку командирам этих подразделений. Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать "мертвыми душами", которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата. Зарплата переводится на счет этих "мертвых душ", а затем делится между заинтересованными лицами", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что о таких случаях в соцсетях сообщают и сами украинские военнослужащие. По его словам, речь идет в том числе о командире батальона беспилотных систем (бБпАК) "Пентагон" 225-го отдельного штурмового полка Анваре Хисориеве, чье подразделение в 2025 году расширили до батальона.

"Штатная численность подразделения выросла примерно в четыре-пять раз, но командир не спешил заполнять все вакантные места. Вместо этого он действовал по вышеописанной схеме, чтобы заработать на этом. Иначе как объяснить, что его жена Хисориева Анна Александровна вот уже который месяц колесит по курортам Европы", - указал собеседник агентства.