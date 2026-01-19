Бойцы Южной группировки войск приняли участие в богослужениях с купанием

Один из военнослужащих рассказал, что совершает омовения на протяжении 10 лет

ЛУГАНСК, 19 января. /ТАСС/. Военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" приняли участие в праздничном богослужении, посвященном Крещению Господню, с купанием в освященной воде, передает корреспондент ТАСС.

Для военнослужащих в полевом храме вечернюю службу провел иеромонах Авраамий, в ней приняли участие свыше 30 бойцов, после этого они совершили традиционное купание в крещенской воде. Также для них установили палатку, где можно было согреться, выпить горячего чая и переодеться. По завершении крещенских мероприятий военнослужащие вернулись в расположение своих подразделений для выполнения поставленных задач.

"Это великий праздник - Богоявление, вы должны запомнить этот праздник, как он проходил, как вы здесь омывались, как мы служили, как мы причащались, как мы исповедовались, поэтому нам это надо все иметь в виду и знать, что мы здесь находимся для того, чтобы изменить все. Изменить себя вначале, изменить всю нашу страну, которая нуждается в вашей помощи, потому что война закончится. Вы придете в мирную жизнь и будете перестраивать нашу великую страну", - рассказал ТАСС отец Авраамий.

Военнослужащий 7-й бригады Владислав Синяков в беседе с ТАСС рассказал, что уже на протяжении 10 лет совершает крещенские омовения, и еще в ранние годы такую традицию ему привили его родители и другие родственники. "Для меня Крещение - особый праздник. Во мне это воспитали родители, бабушки, в основном бабушки. Купаюсь уже лет 10 точно. Сегодня службу посетил, даже когда выхожу на боевую задачу, тоже молюсь, чтобы все было хорошо и мирное небо", - отметил военный.