Боец Артем: ВС РФ вошли в Прилуки Запорожской области сразу после Жовтневого

Сделать это позволила погода и отсутствие дронов, рассказал штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Российские бойцы вошли в населенный пункт Прилуки Запорожской области без остановки, сразу после зачистки Жовтневого, рассказал ТАСС штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Артем.

"Позволила погода. Дроны не летали, и мы пошли дальше, начали сразу штурмовать Прилуки", - сказал он.

В свою очередь штурмовик 394-го полка с позывным Кобяй сообщил, что российские военнослужащие добивали украинских солдат в Прилуках из трофейного оружия. "Они убегали и оставляли оружие, много боеприпасов. Мы брали трофеи - их оружие, патроны - и уничтожали их", - отметил он.

Об освобождении населенного пункта Прилуки в Минобороны РФ сообщили 17 января, об освобождении Жовтневого - 16 января.