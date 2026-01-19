ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Боец Артем: ВСУ направляли на одного российского солдата до 20 дронов в Прилуках

Иногда дронов могло не быть, рассказал штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток"
Редакция сайта ТАСС
02:01
© Галина Зверева/ Игорь Романенков/ ТАСС

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Украинские операторы БПЛА в населенном пункте Прилуки Запорожской области направляли на одного российского бойца до 20 беспилотников, рассказал ТАСС штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Артем.

"Птичек могло не быть, а могло быть и 10, и 20 птичек", - сказал штурмовик.

17 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Прилуки Запорожской области. 

