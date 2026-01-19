Отец Героя России из "Рубикона" ждет его возвращения в подразделение

Боец с позывным Батя подчеркнул, что военного с позывным Филин "ждут все"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Подразделение оператора FPV-дронов Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Героя России с позывным Филин ждет его возвращения в строй после полученного ранения. Об этом рассказал его отец и сослуживец, инженер дронов самолетного типа с позывным Батя.

"Его жду не только я. Мы как семья здесь - его ждут абсолютно все. Тем более, что в день травмы он сразу сказал: "Обязательно держите за мной место, я обязательно вернусь". Я считаю, что мой сын сильный, храбрый и волевой человек. Я горжусь своим сыном. Сын, как всегда, верен долгу и присяге, верен своим людям, а также верен своей стране", - сказал он на видео, которое ТАСС предоставили в Минобороны России.

13 декабря глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" начальнику расчета - оператору FPV-дронов центра "Рубикон" с позывным Филин.

Управляя ударными беспилотниками в зоне СВО, Филин уничтожил 5 танков, 2 самоходные артиллерийские установки, 10 гаубиц, 12 орудий, более 80 бронемашин различного типа, более 160 автомобилей, 7 складов с боеприпасами и БПЛА и свыше 90 пунктов временной дислокации противника.

Как сообщил в ноябре 2025 года замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, создание этого рода войск в Вооруженных силах РФ состоялось, определена его структура, сформированы штатные полки и другие подразделения. Новый род войск формируется в соответствии с поручением верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил, что формирование войск беспилотных систем предстоит завершить в 2026 году, необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.