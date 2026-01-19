Герой России из "Рубикона" просил оставить его в отряде после ранения

Командир отряда с позывным Барс сообщил, что Филин не хотел, чтобы его убирали из боевого отряда

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Получивший звание Героя России начальник расчета - оператор FPV-дронов с позывным Филин из Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сразу после полученного ранения просил не занимать его место в отряде. Об этом сообщил командир его отряда с позывным Барс.

"[Филин] грамотный и целеустремленный специалист, при этом скромный и трудолюбивый парень. Еще на этапе эвакуации он просил, чтобы его не убирали из боевого отряда", - рассказал Барс на видео, которое ТАСС предоставили в Минобороны России.

13 декабря глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" начальнику расчета - оператору FPV-дрона Центра "Рубикон" с позывным Филин.

Управляя ударными беспилотниками в зоне СВО, Филин уничтожил 5 танков, 2 самоходные артиллерийские установки, 10 гаубиц, 12 орудий, более 80 бронемашин различного типа, более 160 автомобилей, 7 складов с боеприпасами и БПЛА и свыше 90 пунктов временной дислокации противника.

Как сообщил в ноябре 2025 года замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, создание этого рода войск в Вооруженных силах РФ состоялось, определена его структура, сформированы штатные полки и другие подразделения. Новый род войск формируется в соответствии с поручением верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил, что формирование войск беспилотных систем предстоит завершить в 2026 году, необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.