Герой России из "Рубикона" рассказал, что его первой важной целью стал Leopard

Боец Филин рассказал, что в работе оператора БПЛА самое главное не подавать лишние команды на устройство

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Получивший звание Героя России начальник расчета - оператор FPV-дронов с позывным Филин из Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сообщил, что первой уничтоженной им важной целью был танк Leopard.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Первая такая жирная цель была, когда перешел в Рубикон, - это танк Leopard. Первые жирные цели вызывают большой мандраж, начинают руки трястись, коленки - сидишь, трясешься весь. Такое переживание начинается: не промазать, чтобы все долетело. Классное чувство, на самом деле", - сказал он на видео, которое ТАСС предоставили в Минобороны России.

Филин подчеркнул, что в работе оператора БПЛА самое главное не подавать лишние команды на устройство и быть уверенным в своих способностях.

13 декабря глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" начальнику расчета - оператору FPV-дронов центра "Рубикон" с позывным Филин.

Управляя ударными беспилотниками в зоне СВО, Филин уничтожил 5 танков, 2 самоходные артиллерийские установки, 10 гаубиц, 12 орудий, более 80 бронемашин различного типа, более 160 автомобилей, 7 складов с боеприпасами и БПЛА и свыше 90 пунктов временной дислокации противника.

Как сообщил в ноябре 2025 года замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, создание этого рода войск в Вооруженных силах РФ состоялось, определена его структура, сформированы штатные полки и другие подразделения. Новый род войск формируется в соответствии с поручением верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил, что формирование войск беспилотных систем предстоит завершить в 2026 году, необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.