Эксперт Киселев: ВС РФ развивают наступление на Красный Лиман

Военный эксперт отметил, что российские военные продвигаются в Ямполе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ямполь практически полностью перешел в серую зону, российские силы, продвигаясь в населенном пункте, развивают наступление на соседний Красный Лиман (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Сегодня Ямполь находится в приоритете, практически он уже стал серой зоной. И наши ребята уже начинают продвигаться в сторону Красного Лимана. Там по прямой, как говорится, рукой подать", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Киселев уточнил, что российским силам из-за сложного рельефа местности, снега и мороза приходится "очень аккуратно" продвигаться и наступать на Красный Лиман.

Ямполь российские бойцы освободили в ноябре 2025 года.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что освобождение армией РФ 16 января Закотного позволит российским бойцам уничтожить группировку Вооруженных сил Украины, остающуюся в серой зоне на юге Ямполя.