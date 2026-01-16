Марочко: освобождение Закотного позволит уничтожить остатки ВСУ в Ямполе

Разрозненные отряды украинской армии еще пытаются выйти с юга Ямполя, уточнил военный эксперт

ЛУГАНСК, 17 января. /ТАСС/. Освобождение Закотного позволит российским бойцам уничтожить группировку Вооруженных сил Украины, остающуюся в серой зоне на юге Ямполя Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Закотного закрывает вопрос на юге Ямполя, поскольку здесь длительное время была так называемая серая зона - теперь украинские боевики, которые там еще находятся, будут уничтожены", - сказал он.

Марочко уточнил, что разрозненные отряды ВСУ еще пытаются выйти с юга Ямполя.

Об освобождении Закотного в Минобороны РФ сообщили 16 января. Ямполь российские бойцы взяли в ноябре 2025 года.