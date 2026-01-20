Марочко: ВСУ придется бежать из Константиновки и Доброполья

По словам военного эксперта, российские силы создают плацдарм для наступления сразу на нескольких направлениях и начинают формировать охват городов

ЛУГАНСК, 20 января. /ТАСС/. Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется выбирать, какой населенный пункт Донецкой Народной Республики оставить первым: Константиновку или Доброполье, поскольку российские силы создают плацдарм для наступления сразу на нескольких направлениях и начинают формировать охват городов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, продвигаясь вдоль реки Полтавка, разрезают группировку ВСУ, дислоцированную у Константиновки, о чем также свидетельствует освобождение 19 января Новопавловки в ДНР.

"Наши военнослужащие сейчас продвигаются в северном направлении у Новопавловки - с района населенного пункта Софиевка - и одновременно создают плацдарм для продвижения как в северо-восточном направлении, так и в северо-западном. А это сразу два стратегических направления - на Константиновку и Доброполье, что, в целом, свидетельствует о том, что наше командование нацелено на одновременный охват двух группировок украинских боевиков. Это весьма осложняет задачу по обороне украинскому командованию, поскольку в условиях дефицита личного состава им придется выбирать, какой первый из этих населенных пунктов они сдадут", - сказал он.

Марочко отметил, что оперативно-тактическая обстановка для ВСУ на упомянутом участке "весьма сложная", в связи с чем "нет никаких сомнений, что ВСУ придется сдать Доброполье и Константиновку".