ВС РФ помешали ВСУ возвести глубокоэшелонированную линию обороны под Сумами

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские войска при помощи разведывательного беспилотного комплекса "Шторм" сорвали планы ВСУ по возведению глубокоэшелонированной линии обороны на сумском направлении. В ходе боевой работы было уничтожено более 10 тяжелых экскаваторов ВСУ и другой строительной техники. Об этом ТАСС сообщил оператор БПЛА с позывным Шкипер.

"Противник решил возвести глубокоэшелонированную линию обороны и нагнал туда очень много строительной техники. При этом считал, что он в безопасности, потому что расстояние от линии фронта было более 50 км. Мы нашли его и хорошо поработали - сожгли много единиц техники, только тяжелых экскаваторов было более 10, ну и по мелочи - манипуляторы, вспомогательная техника", - рассказал он.

Кроме того, военнослужащий отметил, что летающее крыло "Шторм" способно выполнять задачи на большом удалении - порядка 60 км. "Ищем цели, корректируем цели. У изделия "Шторм" очень хорошие аэродинамические качества, хороший тяговитый мотор. Аппарат хорошо справляется с погодными условиями. В мануале написано, что работа разрешается при ветре до 15 м/с, но мы работали до 20 м/с", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник "Шторм", разработанный в Москве, применяется на многих направлениях СВО, массово представлен в группировках "Север" и "Восток". Аппарат применяется для корректировки огня артиллерии, передачи актуальной обстановки на ЛБС. Дрон летает по заданию без спутников на частотах нестандартного диапазона и отличается устойчивостью к системам РЭБ.