Военнослужащие "Севера" уничтожили ангар с боекомплектом ВСУ в Сумской области

КУРСК, 21 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью боеприпаса ФАБ-500 уничтожили склад с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил старший оператор БПЛА 34-й бригады "Севера" с позывным Сокол.

"Выявили в Сумской области склад с боекомплектом, передали координаты нашим ВКС и уничтожили склад с боеприпасами", - рассказал собеседник агентства.