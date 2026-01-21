Пленный из ВСУ посоветовал сотруднику ТЦК заняться обучением военных

Александр Сотников также подчеркнул, что "никому ничего не должен" и приносил больше пользу государству, когда работал на него, а не воевал

Редакция сайта ТАСС

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Сотников посоветовал начальнику группы бронирования отдела военного учета и бронирования сектора мобилизационно-оборонительной работы Запорожского ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкомата) Александру Кушнируку, который его мобилизовал, научить украинских солдат воевать. Соответствующее заявление он сделал после просмотра интервью Кушнирука украинским СМИ, которое ему показали активисты организации "Щит матерей".

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"У меня очень сильно болеет жена, у меня маленький ребенок. Вместо того, чтобы заниматься своей семьей и своим ребенком, я почему-то должен бегать, защищать непонятно кого, непонятно от чего. И потом просто смотреть на человека, который сидит себе спокойно. Вот он за мобилизацию [отвечает], в чем проблема? Приди, покажи, как нужно воевать. Научи. Я не умею воевать", - сказал пленный.

Он также подчеркнул, что "никому ничего не должен" и приносил больше пользу государству, когда работал на него, а не воевал.

"В ТЦК говорили: вы обязаны, вы должны государству и все остальное. Когда президенту говорили нашему о том, что ну как же, вы же должны туда-сюда, он что сказал? Я никому ничего не должен. Я должен только своим родителям. Вот и я никому ничего не должен. Я родился не в Украине, я родился в Советском Союзе. Что я, гражданин Украины, приносил как гражданин Украины в своей стране пользу в виде того, что я работал и выплачивал налоги, то это было нормально. А теперь меня просто кинули непонятно куда, непонятно зачем. Пользу я своему государству принести не могу", - сказал Сотников.