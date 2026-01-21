МО РФ: ВСУ потеряли два ПУ БПЛА в зоне действия Южной группировки под Северском

В Минобороны отметили, что подразделения группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, блокируя пути автомобильного сообщения, уничтожая военное имущество, склады, пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления (ПУ) БПЛА на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, расчеты артиллерии соединений Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили пункт управления и запуска беспилотников противника. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало кадры обнаружения и уничтожения артиллеристами группировки еще одного пункта управления беспилотной авиацией ВСУ на северском направлении.

В военном ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, блокируя пути автомобильного сообщения, уничтожая военное имущество, склады, пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии ВСУ. Благодаря слаженным действиям военнослужащих группировки передовые позиции противника лишаются возможностей к ведению эффективной обороны.