ТАСС: "Белый ангел" принудительно вывозит детей из Дружковки и Краматорска

Их дальнейшая судьба неизвестна, сообщили в силовых структурах РФ

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Представители подразделения "Белый ангел" Нацполиции Украины принудительно эвакуируют детей из Краматорска и Дружковки ДНР, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Белый ангел" сейчас активно ведет принудительную эвакуацию детей из Краматорска и Дружковки. В случае отказа родителей детей вывозят насильно, их дальнейшая судьба неизвестна", - сообщили в силовых структурах.