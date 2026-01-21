ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: "Белый ангел" принудительно вывозит детей из Дружковки и Краматорска

Их дальнейшая судьба неизвестна, сообщили в силовых структурах РФ
Редакция сайта ТАСС
12:25

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Представители подразделения "Белый ангел" Нацполиции Украины принудительно эвакуируют детей из Краматорска и Дружковки ДНР, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Белый ангел" сейчас активно ведет принудительную эвакуацию детей из Краматорска и Дружковки. В случае отказа родителей детей вывозят насильно, их дальнейшая судьба неизвестна", - сообщили в силовых структурах. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине