Сапер Монолит: ВСУ сбрасывают с коптеров замаскированные мины-ловушки

По словам бойца, мины, которые маскируют под ветки и грязь, тяжело найти миноискателем, поскольку в них минимум металлических деталей

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при минировании используют коптеры, с которых сбрасывают мины-ловушки, замаскированные под ветки и грязь. Об этом ТАСС в День инженерных войск России рассказал сапер 1430 гвардейского мотострелкового полка с позывным Монолит.

"Противник часто минирует с коптеров, сбрасывает много ловушек, замаскированные под грязь и дерево. Это надо обнаружить на взгляд, часто без миноискателя, поскольку на такие большие расстояния с ним не походишь, особенно когда "глаза" в небе", - рассказал он.

Монолит подчеркнул, что в принципе такие мины тяжело найти миноискателем, поскольку в них минимум металлических деталей.