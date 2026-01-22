Командир Журба: бригада "Волки" уничтожила ценного корректировщика ВСУ

Командир разведывательно-штурмового отряда бригады рассказал, что убитый военный в течение длительного времени наводил артиллерию и авиацию ВСУ на российские позиции

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Расчет БПЛА разведывательно-штурмовой бригады "Волки", входящей в Добровольческий корпус, уничтожил важного украинского корректировщика на краматорско-славянском направлении СВО. Ликвидированный военнослужащий противника в течение длительного времени наводил артиллерию и авиацию ВСУ на российские позиции, сообщил ТАСС командир разведывательно-штурмового отряда бригады с позывным Журба.

"Бойцы бригады "Волки" продемонстрировали мастерство ведения воздушной разведки и уничтожения приоритетных целей. В ходе многодневного наблюдения был обнаружен ценный вражеский корректировщик, долгое время наводивший артиллерию и авиацию противника на российские позиции", - рассказал он.

По словам военнослужащего, заметив слежку, наводчик запросил экстренную эвакуацию. "На помощь ему был выслан квадроцикл. Операторы БПЛА применили тактическую хитрость: они позволили противнику начать движение и отойти на расстояние, которое эвакуационная группа посчитала безопасным. В момент, когда противник снизил бдительность, оператор дрона-камикадзе нанес точный удар", - уточнил Журба.

После прямого попадания квадроцикл был уничтожен вместе с водителем и корректировщиком. "Виртуозная работа "Волков" позволила существенно облегчить продвижение наших войск на данном участке фронта", - отметил собеседник агентства.