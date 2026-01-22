ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 10 пунктов дислокации

Российские бойцы также уничтожили 38 блиндажей с военными противника
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки войск 10 пунктов временной дислокации и 38 блиндажей с военными, а также 3 терминала спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, три терминала связи Starlink. Поражено 10 пунктов временной дислокации, а также 38 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 13 беспилотников противника", - сказал Астафьев. 

