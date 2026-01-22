ВСУ потеряли от действий группировки "Восток" 27 пунктов управления дронами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" 27 пунктов управления беспилотной авиацией и 4 станции спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял <…> 4 станции спутниковой связи Starlink, 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 27 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.