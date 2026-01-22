РСЗО "Град" уничтожил укрепрайон ВСУ в Днепропетровской области

Активность противника в районе Великомихайловки выявили разведывательным беспилотником, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" уничтожил укрепленный район ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Активность противника в районе населенного пункта Великомихайловка выявили разведывательным беспилотником. В ходе доразведки было выяснено, что противник оборудовал укрепленный район в городской застройке, используя здания и подвальные помещения для размещения живой силы.

"Расчет БПЛА незамедлительно передал координаты укреплений и позиций ВСУ расчету РСЗО "Град" группировки. После выхода на огневую позицию расчет нанес залп реактивными снарядами по выявленному сектору. <…> В результате удара уничтожены укрепленные позиции противника и личный состав, размещенный в укрытиях. Огневое поражение осложнило ВСУ удерживать данный участок и осложнило противнику дальнейшее использование подготовленных укрытий", - рассказали в военном ведомстве.

В Запорожской области расчеты "Гиацинт-С" Восточной группировки уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ. "В результате выполненных огневых задач пункты управления БПЛА противника уничтожены, что нарушило систему разведки и наведения ВСУ на данном участке фронта. Уничтожение указанных объектов осложнило противнику управление БПЛА и снизило его возможности по применению беспилотников в Запорожской области", - отметили в министерстве.

Также пункты управления беспилотниками в области были уничтожены расчетами "Молнии". Активность противника была выявлена по антеннам управления и интенсивности запуска дронов. "По выявленным целям были нанесены точечные удары. В результате уничтожены пункты управления БПЛА, оборудованные противником в жилых домах, а также замаскированные позиции в лесополосах, где размещалось оборудование связи и управления беспилотной авиацией", - добавили в ведомстве.