ВС РФ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Запорожской области

Российские десантники поразили цель при помощи РСЗО "Град", отметили в Минобороны

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" новороссийских десантников уничтожил скопление пехоты ВСУ в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями беспилотных систем Новороссийского горного соединения ВДВ была обнаружена очередная площадная цель - скопление пехоты, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в лесополосе. Получив координаты цели, расчет БМ-21 "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулся на огневую позицию и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расчеты РСЗО Новороссийского соединения ВДВ выполняют боевые задачи в зоне СВО в круглосуточном режиме, нанося прицельные удары по самым важным объектам ВСУ - живой силе, бронетехнике, складам с боеприпасами, пунктам дислокации личного состава, огневым позициям и опорным пунктам, а также пунктам управления БПЛА ВСУ.

В свою очередь на ореховском направлении Запорожской области расчеты войск беспилотных систем ульяновских десантников нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ. "В результате точной работы операторов FPV-дронов из состава 328-го гвардейского десантно-штурмового полка Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения нанесено поражение живой силе и технике ВСУ", - добавили в министерстве.