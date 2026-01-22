РСЗО "Град" сорвали ротацию подразделениям ВСУ в Купянском районе

Боевую задачу выполнила группировка войск "Запад"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" Западной группировки ночью сорвали ротацию и подвоз боеприпасов подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач сорвали ротацию и подвоз боеприпасов и материальных средств подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Купянском районе Харьковской области в ночное время", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что, получив ночью разведывательные данные от операторов беспилотников, расчеты выдвинулись на позиции и произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по цели.

"Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения противника способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск "Запад", - подчеркнули в ведомстве.