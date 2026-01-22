Операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку ВСУ у Гуляйполя

Российские военнослужащие уничтожили несколько бронетранспортеров М113, бронеавтомобилей Humvee, живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников войск беспилотных систем группировки войск "Восток" сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что операторы беспилотников и разведчики соединения специального назначения выявили выдвижение резервов ВСУ для попытки контратаки позиций ВС РФ. Выдвижение техники с личным составом было обнаружено в районе населенного пункта Верхняя Терса, они направлялись в сторону Гуляйполя.

"Оперативные действия подразделений БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" сорвали накопление резервов и пресекли попытку развернуть контратаку на данном участке", - отметили в ведомстве.

По выявленным целям отработали расчеты FPV-дронов. По данным ведомства, часть бронетехники и автотранспорта была уничтожена в ходе движения. Отдельные машины подорвались на ранее установленных минных заграждениях и были добиты точечными ударами. В результате уничтожены несколько бронетранспортеров М113, несколько бронеавтомобилей Humvee, а также бронетранспортер иностранного производства и живая сила ВСУ.