ВС РФ провели тренировку по применению беспилотников на харьковском направлении

Военные изучили тактико-технические характеристики, особенности применения и обслуживания современных воздушных и наземных беспилотных комплексов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты войск беспилотных систем отработали применение беспилотников в зимних условиях на полигоне на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На специализированном полигоне 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" на Харьковском направлении СВО проведены занятия по повышению квалификации специалистов войск беспилотных систем", - рассказали в министерстве, уточнив, что особое внимание в ходе занятий было уделено практическим аспектам эксплуатации беспилотников в сложных зимних условиях.

Там проинформировали, что военнослужащие изучили тактико-технические характеристики, особенности применения и обслуживания современных воздушных и наземных беспилотных комплексов ближнего действия. По информации ведомства, тренировка проходила под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт с различных участков специальной военной операции.

"Проведение таких учебных мероприятий способствует совершенствованию боевой выучки специалистов войск беспилотных систем, обеспечивая высокую эффективность применения беспилотных комплексов в любых погодных условиях", - добавили в Минобороны.

Как сообщал в ноябре 2025 года замначальника Войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, создание этого рода войск в Вооруженных силах РФ состоялось, определена его структура, сформированы штатные полки и другие подразделения. Новый род войск формируется в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщал, что формирование войск беспилотных систем предстоит завершить в 2026 году, необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.