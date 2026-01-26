ТАСС: в Черниговской области уничтожены ангары с БПЛА бригады ВСУ "Ахиллес"

В российских силовых структурах сообщили, что цели поразили при помощи ОТРК "Искандер-М"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ангары с ударными дронами 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" уничтожены в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Черниговской области ударами ОТРК "Искандер-М" уничтожены ангары с ударными БПЛА 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес". Уничтожено пять грузовиков, два пикапа и до взвода личного состава", - сказал собеседник агентства.

В январе силовики сообщали, что медийный 429-й полк беспилотных систем "Ахиллес" преобразован в 429-ю бригаду беспилотных систем. Подразделение ранее входило в состав 92-й отдельной штурмовой бригады. Это связано с тем, что украинское командование делает ставку на массовое применение дронов. При этом на подразделения БПЛА все чаще возлагаются функции заградотрядов.