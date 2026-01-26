Подразделение лейтенанта Зуева обеспечило продвижение на важном направлении

Российские военнослужащие уничтожили два блиндажа, два минометных расчета противника, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Подразделение под командованием лейтенанта ВС РФ Романа Зуева под плотным огнем противника уничтожило блиндажи и минометные расчеты ВСУ, обеспечив продвижение войск на важном тактическом направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе одного из участков местности подразделение лейтенанта Романа Зуева выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику. В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Под плотным огнем противника подразделение под командованием Романа уничтожило два вражеских блиндажа, два минометных расчета и пять военнослужащих ВСУ", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря мужеству и профессионализму Зуева удалось развить продвижение на важном тактическом направлении.

В Минобороны России также рассказали о ефрейторе Алексее Галкине, который выполнял задачу в составе штурмовой группы на одном из тактических направлений. В ходе выполнения боевой задачи Алексей, невзирая на шквальный огонь, ворвался на позиции противника и уничтожил двух солдат ВСУ из стрелкового оружия. После этого он удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения.

Отмечается, что благодаря мужеству и стойкости Галкина опорный пункт противника был захвачен без потерь личного состава.