Военная операция на Украине. Онлайн

Расчет комплекса Zala войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, что позволило ее уничтожить, сообщил старший оператор расчета c позывным Жук.
Солдаты ВСУ бросили сотни тел погибших сослуживцев у Гуляйполя Запорожской области, Купянска Харьковской области, Красного Лимана ДНР и Юнаковки Сумской области, проинформировал Андрей Марочко.
Бойцы 25-й армии группировки войск "Запад" спасли из Ямполя семью пенсионеров, как рассказали сами спасенные, их смогли вывести после массированной атаки дронов ВСУ на их дом.
Основные события 27 января - в онлайн-трансляции ТАСС.
01:01
Бойцы 25-й армии группировки войск "Запад" спасли из Ямполя семью пенсионеров, как рассказали сами спасенные, их смогли вывести после массированной атаки дронов ВСУ на их дом.
00:03
Солдаты ВСУ бросили сотни тел погибших сослуживцев у Гуляйполя Запорожской области, Купянска Харьковской области, Красного Лимана ДНР и Юнаковки Сумской области, проинформировал Андрей Марочко.
00:01
Расчет комплекса Zala войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, что позволило ее уничтожить, сообщил старший оператор расчета c позывным Жук.
26 января, 23:02
Российские бойцы ежедневно улучшают свое тактическое положение и закрепляются на новых позициях у Красного Лимана Донецкой Народной Республики, рассказал Андрей Марочко.
26 января, 22:02
Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои в окрестностях Красного Лимана ДНР, командование ВСУ не прекращает наращивать свою группировку в городе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
26 января, 21:57
Подразделение под командованием лейтенанта ВС РФ Романа Зуева под плотным огнем противника уничтожило блиндажи и минометные расчеты ВСУ, обеспечив продвижение войск на важном тактическом направлении.