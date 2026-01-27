Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Расчет комплекса Zala войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, что позволило ее уничтожить, сообщил старший оператор расчета c позывным Жук.

Солдаты ВСУ бросили сотни тел погибших сослуживцев у Гуляйполя Запорожской области, Купянска Харьковской области, Красного Лимана ДНР и Юнаковки Сумской области, проинформировал Андрей Марочко.

Бойцы 25-й армии группировки войск "Запад" спасли из Ямполя семью пенсионеров, как рассказали сами спасенные, их смогли вывести после массированной атаки дронов ВСУ на их дом.

