Военная операция на Украине. Онлайн

26 января, 21:00
обновлено 01:15
© Александр Полегенько/ ТАСС

01:01

Бойцы 25-й армии группировки войск "Запад" спасли из Ямполя семью пенсионеров, как рассказали сами спасенные, их смогли вывести после массированной атаки дронов ВСУ на их дом.

© Галина Зверева/ ТАСС
00:03

Солдаты ВСУ бросили сотни тел погибших сослуживцев у Гуляйполя Запорожской области, Купянска Харьковской области, Красного Лимана ДНР и Юнаковки Сумской области, проинформировал Андрей Марочко.

00:01

Расчет комплекса Zala войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, что позволило ее уничтожить, сообщил старший оператор расчета c позывным Жук.

© Даниил Михайлов/ ТАСС
26 января, 23:02

Российские бойцы ежедневно улучшают свое тактическое положение и закрепляются на новых позициях у Красного Лимана Донецкой Народной Республики, рассказал Андрей Марочко.

26 января, 22:02

Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои в окрестностях Красного Лимана ДНР, командование ВСУ не прекращает наращивать свою группировку в городе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

26 января, 21:57

Подразделение под командованием лейтенанта ВС РФ Романа Зуева под плотным огнем противника уничтожило блиндажи и минометные расчеты ВСУ, обеспечив продвижение войск на важном тактическом направлении. 

