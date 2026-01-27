ВС РФ уничтожили украинскую РЛС на правобережье Днепра в Херсонской области

Цель поразил расчет комплекса Zala войск беспилотных систем группировки "Днепр"

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. Расчет комплекса Zala войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, что позволило ее уничтожить. Об этом сообщил ТАСС старший оператор расчета c позывным Жук.

"Сейчас мы ведем охоту за новыми РЛС, которые недавно поступили противнику на передовую. Увидели подвоз двух радиолокационных станций. Одна оказалась просто фейковой позицией, которую они завезли, поставили, накрыли маскировочной сетью, снегом припорошило. Но при увеличении зума мы увидели, что это простая деревяшка, которую не надо поражать. Лишняя трата материала и ресурса. Сейчас поразили выявленную и подтвержденную", - рассказал военнослужащий.

Жук отметил, что сборка разведывательного беспилотника Zala перед запуском занимает у расчета около шести минут. Борт работает в паре с барражирующим боеприпасом "Ланцет", которым и нанесли огневое поражение.

"В моменте, когда борт ведет доразведку, уже выезжает команда техников, которые запускают "Ланцет" - передовое оружие, которое достигает всегда своего результата. В момент, когда один борт летает над территорией и высматривает цель, второй борт идет на поражение", - пояснил он.