ВС РФ спасли семью пенсионеров из Ямполя

Эвакуированным людям оказывают всю необходимую помощь

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Бойцы 25-й армии группировки войск "Запад" спасли из Ямполя семью пенсионеров. Как рассказали ТАСС сами спасенные, их смогли вывести после массированной атаки дронов ВСУ на их дом.

"Мы вынуждены были уйти из своего подвала в соседний, потому что наш дом, как свечка, полыхал. А когда вышли на второй день, уже ничего не осталось, они [ВСУ] все сровняли с землей. Нас вывели ребята из 25-й армии, насколько мы знаем", - сказал спасенный мужчина.

Сейчас эвакуированные люди находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.