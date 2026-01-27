Марочко: ВСУ бросили сотни тел погибших сослуживцев у Гуляйполя и Купянска

Военный эксперт отметил, что Киев не эвакуирует тела для того, чтобы не платить компенсации их семьям

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили сотни тел погибших сослуживцев у Гуляйполя Запорожской области, Купянска Харьковской области, Красного Лимана Донецкой Народной Республики и Юнаковки Сумской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев не эвакуирует тела погибших военных для того, чтобы не платить их семьям компенсации.

"Касаемо брошенных тел [солдат ВСУ] у Гуляйполя - такая тенденция отмечается по всей линии боевого соприкосновения. <…> Огромное количество трупов - сотни трупов - солдат вооруженных формирований Украины валяются на линии боевого соприкосновения. Слава Богу, еще минусовые температуры и нет зловонного запаха, но когда придет весна - будет очень и очень, конечно, сложно в экологическом и эпидемиологическом плане. <…> Практически по всей линии боевого соприкосновения [сослуживцы бросают тела погибших солдат ВСУ]: в Сумской области отмечались такие факты в районе Юнаковки, на харьковском направлении - это Волчанск и Купянск, - на краснолиманском направлении - в районе Красного Лимана, - на славянском участке - это за Ямполем, юго-западнее Часова Яра", - сказал он.

По его словам, Киев не эвакуирует тела погибших солдат ВСУ из-за того, что украинским властям "не нужны лишние цифры трупов". "Родственники погибших должны получать социальные выплаты, которые, естественно, никто платить не собирается. Также таким образом они занижают потери в рядах вооруженных формирований Украины. Многих солдат [ВСУ], кого они знают, что мы ликвидировали, они записывают либо в без вести пропавших, либо вообще в СОЧи (самовольное оставление части - прим. ТАСС). И эта пагубная практика все больше и больше набирает обороты", - уточнил военный эксперт.

Марочко отметил, что украинские правозащитники бьют тревогу и пытаются отстаивать права семей погибших солдат ВСУ, однако украинские власти "никак не реагируют на их запросы".