Марочко: Киев не прекращает наращивать группировку в Красном Лимане

Военный эксперт сообщил, что противник регулярно перебрасывает к населенному пункту дополнительные силы и средства

Редакция сайта ТАСС

© John Moore/ Getty Images

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои в окрестностях Красного Лимана (украинское название - Лиман) Донецкой Народной Республики, командование Вооруженных сил Украины не прекращает наращивать свою группировку в городе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В Красном Лимане и его окрестностях идут ожесточенные бои. Противник довольно-таки серьезно сопротивляется. Более того, Киев подбрасывает сюда на регулярной основе дополнительные силы и средства", - сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что отдельные группы российских военнослужащих проникли в Красный Лиман и ведут бои в его кварталах.