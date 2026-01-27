ВС РФ FPV-дронами "Бумеранг" нейтрализовали боевиков "Азова"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские войска при помощи разработанных в Москве FPV-дронов "Бумеранг-10" нейтрализовали 8 боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) на торецком направлении спецоперации. Об этом сообщил ТАСС начальник расчета роты БПЛА 9-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Найк.

"Торецкое направление, совсем другой характер войны: открытая местность, железнодорожные пути, укрепленные блиндажи. Один из таких объектов был ключевым - через него противник управлял перемещением сил и снабжением. 9-я мотострелковая бригада методично лишала его этого преимущества. В блиндаже находилось подразделение "Азова". В ход пошли четыре FPV-дрона "Бумеранг-10". Дроны уверенно заходили на цель. Двоих солдат взяли в посадках: одного нейтрализовали сбросом с "Мавика", второго - "Бумерангом-10" с фугасным снарядом. Остальные шесть остались в блиндаже и были выведены из строя - без связи и возможности сопротивляться", - рассказал военнослужащий.

По его словам, в числе приоритетных задач расчетов БПЛА было уничтожение ретрансляторов связи противника в целях лишения ВСУ возможности управления и координации. "Птичникам" спокойно работать не давали. Применение "Бумеранга 10" было массовым. Дрон оснащен искусственным интеллектом. Автомат удержания цели позволяет уверенно сопровождать объект даже при маневре, снижая влияние помех и человеческого фактора. Это дает точность, скорость и моментальное воздействие", - отметил боец.