Пленный из ВСУ рассказал, что собирал данные о военных объектах ЛНР в 2014 году

Контрразведчик Сергей Мыхайлов уточнил, что попадал в регион через границу с Украиной

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. ГУР МО Украины в 2014 году перебросило своего агента в ЛНР для сбора информации. Как рассказал ТАСС сдавшийся в плен украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов, на свою сторону он передал информацию о личном составе народного ополчения и вооружении.

"Было два заезда. Один - четыре дня, второй - около недели. [Фиксировал] передвижение из Луганска в сторону линии соприкосновения - артиллерии, ракетного вооружения, заезд казаков", - сказал пленный.

По его словам, в регион мужчина попадал через границу с Украиной. "В Запорожье меня сажали на поезд до Харькова, а из Харькова уже садился на маршрутку - и в город Луганск", - добавил Мыхайлов.