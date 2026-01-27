Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области, мирный житель получил ранения. 

Силы ПВО с 13:00 до 20:00 сбили 18 украинских БПЛА над Республикой Крым, Белгородской, Брянской и Курской областями и Черным морем.

Порядка 182 беспилотников вблизи линии боевого соприкосновения уничтожили сотрудники МВД России по ЛНР в 2025 году. 

Основные события 28 января - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:41

Вооруженные силы Украины последние трое суток ни разу не атаковали населенные пункты в Донецкой Народной Республике, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В ведомстве сообщили дополнительные данные о ранении трех мирных жителей в результате агрессии ВСУ: 15 августа и 17 ноября 2025 года зафиксированы случаи получения увечий жителями Димитрова, 26 января - Красноармейска.

21:11

Рядовой Алексей Васильев сбил из автомата три FPV-дрона, атаковавшие его автомобиль, на котором он вез боеприпасы на передовую.

