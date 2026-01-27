Военная операция на Украине. Онлайн

Вооруженные силы Украины последние трое суток ни разу не атаковали населенные пункты в Донецкой Народной Республике, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В ведомстве сообщили дополнительные данные о ранении трех мирных жителей в результате агрессии ВСУ: 15 августа и 17 ноября 2025 года зафиксированы случаи получения увечий жителями Димитрова, 26 января - Красноармейска.