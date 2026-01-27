Рядовой Васильев сбил из автомата три FPV-дрона, спасая машину с боеприпасами

Это произошло, когда он выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рядовой Алексей Васильев сбил из автомата три FPV-дрона, атаковавшие его автомобиль, на котором он вез боеприпасы на передовую, сообщили в Минобороны РФ.

"Водитель рядовой Алексей Васильев выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов подразделениям на линии боевого соприкосновения в условиях активного огневого воздействия противника. Автомобиль рядового был несколько раз атакован БПЛА противника. Военнослужащий совершил маневр в лесополосу, после чего огнем из стрелкового оружия уничтожил три БПЛА", - сказано в сообщении.

Также в Минобороны рассказали о рядовом Андрее Порозове, который, будучи на посту воздушного наблюдения, также сбил из автомата три FPV-дрона, чем спас товарищей от потерь.