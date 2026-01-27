ТАСС: мобилизованные ТЦК с хроническими болезнями перегрузили госпитали Украины

Причиной появления этой проблемы стала неразборчивость сотрудников территориальных центров комплектования в отлове, ведь основной критерий - количество пойманных людей, а не их качество, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Военные госпитали Украины перегружены мобилизованными ТЦК людьми с хроническими заболеваниями, что создает проблемы для лечения раненных украинских военнослужащих. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там отметили, что на Украине появился феномен, получивший название "неизлечимые уклонисты" - действующие военнослужащие, мобилизованные со значительными проблемами по здоровью. После прохождения учебных курсов они практически постоянно находятся в госпиталях и больницах.

"За годы СВО их стало настолько много, что "неизлечимые уклонисты" перегружают госпитали своим присутствием и создают трудности для лечения раненых военных. Также это создает проблемы при прохождении военно-врачебной комиссии после тяжелых ранений для последующей демобилизации", - сказал собеседник агентства.

Причиной появления этой проблемы стала неразборчивость сотрудников ТЦК в отлове, ведь основной критерий - количество пойманных людей, а не их качество. А после прохождения формальной медкомиссии мобилизованный ожидает оформления статуса "ограниченно годный".

"Для этого он начинает систематически обращаться в госпиталь с жалобами на свои болезни, часто на этапе обучения, тем самым перегружая врачей. "Неизлечимых уклонистов" стало так много, что это мешает покалеченным всушникам получить статус "непригодный" и выплаты", - пояснил собеседник ТАСС.

Однако, добавил он, далеко не все мобилизованные в ВСУ знают о существовании такой схемы, а потому большинство сдавшихся в плен украинских солдат имеют хронические заболевания или даже степень инвалидности.