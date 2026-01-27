ВС РФ поразили грузовой автомобиль ВСУ с боеприпасами в Черниговской области

Минобороны РФ опубликовало соответствующие кадры

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские войска беспилотных систем поразили при помощи "Гераней" грузовой автомобиль с боеприпасами и транспорт сопровождения ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных военным ведомством кадрах зафиксировано поражение грузового автомобиля с боеприпасами и транспорта сопровождения ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Холмы.