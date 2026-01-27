ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над Белгородской областью сбили пять украинских БПЛА

Работали силы ПВО
Редакция сайта ТАСС
10:15
© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"27 января в период с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - сообщили в военном ведомстве. 

