Над Белгородской областью сбили пять украинских БПЛА

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"27 января в период с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - сообщили в военном ведомстве.