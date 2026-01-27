Марочко: ВСУ ждут проблемы с логистикой после освобождения Новояковлевки

Российские военнослужащие продвинулись к трассе у Орехова, которую украинская армия использует для снабжения, сообщил эксперт

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Новояковлевку Запорожской области, продвинулись к трассе, по которой снабжается группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Орехова, что повлияет на логистику противника. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Как я и говорил ранее, освобождение Новояковлевки было лишь вопросом времени. Наши ребята зачистили там участок, расширили зону контроля. Ну и основное, конечно, продвинулись до основной логистической трассы, которая снабжает ореховскую группировку [ВСУ] трассы - H8-08. Здесь наши военнослужащие развивают успех как в северо-западном, так и юго-западном направлениях", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что противник пытается сопротивляться, однако находится в невыгодном положении из-за рельефа местности.

Об освобождении запорожской Новояковлевки в Минобороны РФ сообщили 27 января.