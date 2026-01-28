Марочко: Киев сконцентрировал силы наемников у Купянска

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины сосредоточило основные силы иностранных наемников у Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинформировал, что российские военнослужащие уничтожают на восточном берегу реки Оскол окруженные формирования ВСУ.

"По последним данным, которые мне поступали, основная часть наемников, если мы говорим за Харьковскую область, находится в районе купянской агломерации. А вот если мы говорим за изюмское направление, то здесь наемников намного меньше. По крайней мере, по радиоперехватам они здесь фиксируются, но их численность незначительная", - сказал Марочко.

Он отметил, что украинское командование пытается стабилизировать линию фронта практически на всех участках зоны специальной военной операции и наращивает число контратак.

"То есть незначительный рост активности есть на западных рубежах Луганской Народной Республики. Противник делает это для того, чтобы возвратить ранее утраченные позиции и, естественно, не допустить дальнейшего продвижения наших военнослужащих", - уточнил эксперт.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военные бьют по ВСУ у Рубцов Харьковской области, выбивая украинских солдат с занимаемых позиций. По его словам, это позволит оттеснить противника к населенному пункту Оскол и далее - за Изюм.