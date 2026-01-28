Эксперт Киселев: ВСУ бросили в Гуляйполе более 300 раненых сослуживцев

Все они скончались от ранений, сообщил военный специалист

Редакция сайта ТАСС

© John Moore/ Getty Images

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины бросили в Гуляйполе Запорожской области более 300 раненых сослуживцев, они скончались от полученных ранений и отсутствия эвакуации. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"ВСУ бросили более 300 своих трехсотых (раненых - прим. ТАСС) в самом Гуляйполе. Трехсотых, которые стали двухсотыми (погибшими - прим. ТАСС), потому что эвакуировать их было абсолютно нечем, потому что любая техника противника уничтожалась нашими операторами БПЛА и артиллеристами на подходе к городу. Также наши подразделения обошли с северной и северо-западной части Гуляйполе и, таким образом, не дали противнику возможность проводить эвакуацию", - сказал он.

Киселев предположил, что Киев и не попытался бы эвакуировать раненых, поскольку украинские подразделения, отступив из Гуляйполя, в спешном порядке начали готовить новые фортификационные сооружения.

Об освобождении Гуляйполя в Минобороны РФ сообщили в конце декабря 2025 года.