Марочко: удары ВС РФ ослабляют оборону ВСУ у Яровой и Дробышева в ДНР

Российские бойцы также успешно продвигаются в районе Александровки, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Планомерные удары военных РФ уничтожают глубоко эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины у Дробышева и Яровой Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, освобождение этих поселений позволит российским силам наступать на краснолиманском направлении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал, что российские войска успешно развивают наступление на рубцовском и краснолиманском направлении, завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР.

"На участке Яровая-Дробышево у украинских боевиков серьезные фортификационные сооружения, глубоко эшелонированная оборона, поэтому наши ребята пока не идут лбом на амбразуру и обрабатывают позиции украинских боевиков для ослабления боеспособности подразделений противника, которые находятся на передовых порядках. Ну и после достижения определенных целей, я думаю, что наши ребята двинутся в южном направлении на данном участке. И не только в этих населенных пунктах. Есть также положительные предпосылки в районе Ставков, а это уже краснолиманское направление", - сказал Марочко.

Военный эксперт добавил, что севернее Яровой у российских бойцов также есть успехи в районе населенного пункта Александровка. Кроме того, за последние несколько суток российские силы расширили зону контроля у Дробышева и, взяв под контроль несколько опорных пунктов противника, продвинулись в южном направлении.