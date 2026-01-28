ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 56 блиндажей с военными

Подразделения группировки сбили семь беспилотников противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки войск 56 блиндажей и укрытий с военными и 5 пунктов временной дислокации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 8 антенн связи и 5 наземных робототехнических комплексов. Поражено 5 пунктов временной дислокации, а также 56 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 7 беспилотников противника", - сказал Астафьев.