Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ у Нечволодовки

Ракетные войска нанесли удар управляемыми снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации механизированной бригады противника

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск отразили контратаку украинских подразделений у Нечволодовки на купянском направлении, в результате чего уничтожили порядка шести солдат ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп бригады нацгвардии в районе населенного пункта Нечволодовка. Уничтожено шесть боевиков", - сказал он.

Кроме того, военнослужащие группировки, в том числе войск беспилотных систем, за сутки уничтожили шесть минометов и семь наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Бигма также сообщил, что ракетными войсками группировки "Запад" был нанесен удар управляемыми снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации механизированной бригады противника.

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 21 БПЛА самолетного типа, барражирующий боеприпас RAM-2Х и 63 тяжелых боевых квадрокоптера противника. <…> выявлены и уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, 46 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов ВСУ", - добавил он.