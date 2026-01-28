Гаубицы Д-30 уничтожили бронетехнику и укрепления ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие ликвидировали также и огневые средства украинской армии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили укрепления и пункты управления БПЛА, а также бронетехнику ВСУ на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, огневые средства, укрепления и пункты управления БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что от получения цели до проведения выстрела проходит не более двух минут, после чего разведывательные группы осуществляют корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.

"Результативность современных средств разведки и автоматизированных систем управления огнем позволяет значительно повысить эффективность артиллерийских подразделений в условиях боевых действий. Данное достижение является ярким примером успешного применения передовых технологий и методов ведения огня в современной военной практике", - подытожили в ведомстве.