Расчет "Тюльпана" уничтожил пункты управления дронами "Баба-яга" ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Запад" отметили, что самоходный миномет является одним из самых грозных и нелюбимых для противника средством поражения

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных минометов "Тюльпан" Западной группировки уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления тяжелых квадрокоптеров "Баба-яга" ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты самоходных минометов "Тюльпан" 45-й Свирской артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) и пункты управления тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области. Данные ПВД использовались украинскими боевиками для накопления, распределения и ротации личного состава", - сказали в военном ведомстве.

Военнослужащие группировки отметили, что самоходный миномет является одним из самых грозных и нелюбимых для ВСУ средством поражения. Разрушительная способность 240-мм снаряда позволяет гарантировано уничтожать противника, техническую инфраструктуру и военную технику.