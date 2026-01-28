Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Точные координаты российским военнослужащим передали подразделения разведки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что точные координаты замаскированного в лесополосе опорного пункта ВСУ были получены от подразделений наземной разведки и подтверждены операторами войск беспилотных систем.

"Действуя с закрытой огневой позиции, экипаж танка произвел серию прицельных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 10 километров.

По данным объективного контроля, опорный пункт был полностью уничтожен вместе с находившейся в нем живой силой противника", - говорится в сообщении.

В свою очередь расчеты войск беспилотных систем на красноармейском направлении выявили попытку ВСУ закрепиться и оборудовать огневые позиции в одной из лесополос. "В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожили наземные роботизированные комплексы и живую силу формирований ВСУ", - отметили в министерстве.

А специалисты 99-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 51-й гвардейской ОА группировки войск "Центр" выполняют задачи по восстановлению и модернизации техники в зоне СВО. Так, на один из пунктов обслуживания поступил бронетранспортер БТР-82А с повреждениями. Военнослужащие эвакуационного отделения ремонтного батальона своевременно провели операцию по эвакуации и доставке боевой машины в пункт обслуживания, где бронетранспортер восстановят и вернут в строй для выполнения боевых задач, подчеркнули в Минобороны.