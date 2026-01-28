Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Орехова

В укрытии находился личный состав украинской армии

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ с личным составом в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет артиллерийского орудия, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернулся на огневой позиции. В считаные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой налет. В результате цель была поражена, личный состав ВСУ в укрытиях опорного пункта был уничтожен, а расчет войск беспилотных систем зафиксировал поражение цели", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что слаженные действия артиллеристов позволяют нанести противнику значительный урон, демонстрируя высокую эффективность артиллерийских систем.

В свою очередь, расчеты ударных БПЛА новороссийских десантников группировки войск "Днепр" уничтожили грузовые беспилотники ВСУ, разведывательные квадрокоптеры и самоходное орудие, замаскированное в лесополосе.