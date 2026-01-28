ВСУ потеряли от действий группировки "Восток" 13 пунктов управления БПЛА

Российские военные также уничтожили восемь боевых бронированных машин противника

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" 13 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял <…> восемь боевых бронированных машин, в числе которых две Humvee, две "Козак", "Новатор" и Iveco, пункт боепитания, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 13 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.